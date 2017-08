Overmars: ‘Als ik eerlijk ben, hebben we wel een kansje laten liggen’

Anderhalve week voor het sluiten van de transfermarkt is de selectie van Ajax nog niet wat het moet zijn, vindt Marc Overmars. De prestaties vallen vooralsnog tegen en fans en spelers zitten op versterkingen te wachten. De directeur spelersbeleid van de Amsterdamse club erkent dat de filosofie wellicht moet veranderen.

"Misschien zetten we te veel in op eigen jeugd", zegt Overmars in gesprek met de NOS. "We houden plekjes vrij en dan kan het dun ijs zijn waar je je op begeeft. Als het dan in de voorbereiding tegenvalt, kom je een beetje klem te zitten. Als je de weg naar het seizoen bekijkt, hebben we misschien een afslagje gemist of dingen niet goed gedaan."

"Ik kan mezelf daar kritisch op beoordelen." De sportbestuurder zegt dat de huidige spelersgroep nog te veel stilstaat bij de goede Europese prestaties van vorig seizoen. Hij denkt dat de knop om moet en dat spelers hard moeten werken. Op de vraag of hij ergens spijt van heeft aangaande ontwikkelingen op de transfermarkt, antwoordt Overmars oprecht: "Als ik heel eerlijk ben, hebben we wel een kansje laten liggen."