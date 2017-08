Neymar schittert in Parijs; ogen elders gericht op Sneijder, Tete en Traoré

Na drie speelrondes in de Ligue 1 staan veel van de gebruikelijke namen bovenaan de competitie. Paris Saint-Germain, AS Monaco en recordkampioen Saint-Étienne hebben alle duels gewonnen en worden gevolgd door Olympique Lyon en Olympique Marseille, die zeven punten hebben verzameld. Neymar schitterde tijdens zijn thuisdebuut voor PSG, terwijl Wesley Sneijder zijn eerste minuten maakte voor OGC Nice en het duel tussen Olympique Lyon en Girondins Bordeaux een waar spektakelstuk was, met doelpunten van Kenny Tete en Bertrand Traoré.

De samenvatting van PSG - Toulouse (6-2)



De beste momenten van Neymar tegen Toulouse



Het werelddoelpunt van Layvin Kurzawa



Neymar: 'Ik ben niet de leider van dit team'



Het eerste hoogstandje van Wesley Sneijder in Franse dienst



De samenvatting van Nice - Guingamp (2-0)



De samenvatting van FC Metz - AS Monaco (0-1)



De samenvatting van Olympique Lyon - Girondins Bordeaux (3-3)



De beste vijf doelpunten van de derde speeldag:



De beste vijf assists van de derde speeldag: