‘Ik stond zelf op de foto zonder broek aan!’

Voetbalzone was recentelijk in Eelderwolde voor een groot interview met Jos Hooiveld over zijn avonturen in het buitenland. Tijdens de gesprekken kwam van alles aan bod, zo vertelde 'Jossie' bijvoorbeeld over momenten waarop hij zich in zijn leven schaamde en daarbij kwam een leuke anekdote uit de hoge hoed.