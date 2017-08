‘Dat had ik niet verwacht, toen ik bij PSV kwam stond de druk er vol op’

Derrick Luckassen maakte zondag in de gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda zijn Eredivisie-debuut voor PSV en eiste meteen een hoofdrol op. De van AZ overgekomen verdediger was betrokken bij de strafschop waar het enige doelpunt van de Bredanaars uit viel tijden de 1-4 zege voor PSV. Dat Luckassen zich echter niet van de wijs liet brengen, is voor hem een teken dat hij gegroeid is in de afgelopen periode.

“Mij kennende was ik vroeger nog bezig geweest met zo’n moment. Dan was ik echt in de war geraakt. Ik ben blij dat ik daar ook in ben gegroeid”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Luckassen moest flink wennen na zijn overstap naar Eindhoven en is ook mentaal sterker geworden: “Ik kon eerder bij momenten niet luisteren naar de trainer, omdat ik puur mijn eigen ding wilde doen. Dat is wel voorbij.”

Luckassen maakte nadat hij zich aansloot bij de selectie van PSV meteen een roerige periode mee: “Zo, zeg dat wel. Ik kwam hier en de druk stond er gelijk vol op. Vooral na die uitschakeling in de Europa League, dat had ik niet verwacht. Ik zei laatst nog tegen mijn zaakwaarnemer dat het zo hectisch was. Maar dat hoort bij een topclub, ik raak er niet van in de war”, laat hij weten aan Voetbal International.

De verdediger is in ieder geval blij dat zijn basisdebuut werd afgesloten met een overwinning, al is hij het nog steeds niet eens met scheidsrechter Pol van Boekel die een strafschop toewees. Na afloop kon hij het echt alweer snel van zich afzetten: “Lekker dat ik na lange tijd weer een competitiewedstrijd kon spelen, ik ben er heel blij mee. Ik denk dat ik een stabiele wedstrijd heb gespeeld.”