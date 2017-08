Arsenal verhuurt Jenkinson en ontslagen arbeider; Sparta tast mis

Carl Jenkinson vervolgt zijn loopbaan bij Birmingham City. De verdediger wordt een seizoen gehuurd van Arsenal, zo maakt de Championship-club maandagmiddag wereldkundig. Bovendien neemt Birmingham ook Cohen Bramall op huurbasis over van the Gunners: de linksachter speelt voor de beloften en debuteerde nog niet in de hoofdmacht van Arsenal.

Beide huurlingen kunnen dinsdag al debuten in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth in de tweede ronde van de Carabao Cup, de voormalige EFL Cup. Jenkinson werd eerder deze transferperiode nog in verband gebracht met Swansea City, maar maandagochtend werd al duidelijk dat zijn toekomst bij Birmingham zou liggen. De enkelvoudig international van Engeland speelde sinds 2011 in totaal 38 competitieduels voor Arsenal. Hij werd twee seizoenen gestald bij West Ham United en zijn contract loopt nog drie jaar door.

Het verhaal van Bramall is sprookjesachtig: de 21-jarige back maakte in januari van dit jaar voor 45.000 euro de overstap van zevendeklasser Hednesford Town naar Arsenal. Hij overtuigde Arsène Wenger tijdens een proefperiode van zijn kwaliteiten, ondanks dat Bramall zelf verwachtte maar voor twee dagen te mogen meetrainen. "Ik arriveerde daar en was stomverbaasd. Het leek wel een droom, het was zo vreemd", zei hij.

Het telefoontje van Arsenal kwam vlak na zijn ontslag als arbeider bij Bentley Motors. Hij kreeg een contract bij Arsenal tegen een weeksalaris van 3.000 pond: het tienvoudige van het loon dat hij gewend was. "Het ene moment kijk je Match of The Day, en de dag erop sta je op het veld met Alexis Sanchez, Mesut Özil, Olivier Giroud en Petr Cech", glimlachte Bramall, die nog een jaar onder contract staat in Londen.

Overigens was Sparta Rotterdam ook in de race om Bramall te huren. Eerder deze maand maakten diverse Engelse media melding van de interesse van de Rotterdammers. Arsène Wenger, die de back in de voorbereiding onder zijn hoede had, zou de voorkeur hebben gegeven aan Sparta, maar nu heeft Birmingham toch aan het langste eind getrokken. In eerste instantie zou Bramall de tweede linksback worden achter aanwinst Sead Kolasinac. Nacho Monreal en Kieran Gibbs zouden dan vertrekken bij Arsenal, maar Monreal lijkt in ieder geval te blijven.