Hasselbaink: ‘Ik hoop dat hij niet vergeet wat hem naar United heeft gebracht’

Romelu Lukaku kent met drie doelpunten in zijn eerste twee Premier League-wedstrijden voor Manchester United een vliegende start op Old Trafford en de Belg heeft vooralsnog weinig moeite om in de voetsporen van Zlatan Ibrahimovic te treden. Jerrel Hasselbaink denkt echter dat Lukaku zijn spel nog wel wat kan verbeteren.

“Waar Lukaku’s kracht ligt, is als hij met zijn gezicht naar het doel toe staat, niet met zijn rug naar het doel. Als hij naar de goal toe staat, is hij dodelijk, aangezien hij altijd rustig blijft in de afronding”, analyseert de oud-spits van onder meer Chelsea bij Sky Sports. “Wat ik hoop is dat hij niet vergeet wat hem naar United heeft gebracht, dat hij niet vergeet waar zijn kracht ligt.”

“Iedereen zegt wel dat hij beter moet worden in het afzakken naar het middenveld, maar dat hoeft hij met een Paul Pogba, een Juan Mata, een Henrikh Mkhitaryan helemaal niet zo vaak te doen. Hij moet juist volgens zijn sterke punten spelen”, gaat Hasselbaink verder. “Als je kijkt wat hij doet zonder bal, dan anticipeert hij niet, hij reageert. En meestal is hij te laat als hij reageert, daar moet hij dus nog aan werken.”