Bij Juventus geflopte ploeggenoot Gudelj gaat door het stof na ‘pistoolvideo’

Mbaye Diagne is in opspraak geraakt in China. De aanvaller van Tianjin Teda, die tussen 2013 en 2015 onder contract stond bij Juventus maar nooit voor het eerste speelde, plaatste onlangs een video waarin hij zwaaide met een pistool en riep: 'Kom niet aan mijn familie!'. De Senegalees heeft spijt van het incident.

"Een aantal dagen geleden deelde ik een video waarin ik een speelgoedpistool toonde. Het leek me wel leuk, maar ik heb de Chinese wet gebroken", zegt Diagne in een nieuwe video die hij maandag publiceerde. "Mijn acties hebben negatief doorgewerkt op Tianjin Teda. Nadat de video online stond, kwam de club onmiddellijk naar me toe om mijn gedrag te corrigeren."

"Ik verwijderde de video op verzoek van de club en ik gaf het speelgoedwapen af aan de politie. Ik bied mijn excuses aan richting het publiek voor de negatieve invloed die mijn gedrag heeft gehad op de club en de Chinese maatschappij", vervolgt de ploeggenoot van Nemanja Gudelj, die door Juventus werd uitgeleend aan Ajaccio, Lierse SK, Al-Shabab en KVC Westerlo. "Ik zal de wetten in China in de toekomst strikt volgen."