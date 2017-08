‘Ik denk dat Ajax iemand zoekt die in alles meer kan, nu is het niet heel goed’

Mitchell Dijks leek deze zomer op weg naar de uitgang bij Ajax, maar kreeg toch een nieuwe kans van Marcel Keizer en startte de afgelopen twee wedstrijden in de Eredivisie in de basis. De linksback slaagt er echter nog niet in om te overtuigen en de kritiek op zijn laatste twee optredens is dan ook niet mals. Kenneth Perez snapt de criticasters wel.

“Ik denk dat Ajax een linksback zoekt die in alles meer kan. Want wat ze nu hebben is niet heel goed”, begint de voormalige middenvelder van onder meer Ajax bij FOX Sports. Volgens Perez heeft Ajax, doordat het in negentig procent van de wedstrijden de bovenliggende partij is, behoefte aan spelers die van de zijkant een goede voorzet kunnen geven: “Nou, Dijks kan dat niet.”

“Hij had iets van negen of tien voorzetten en alleen eentje op Kluivert kwam aan. Dat was het dan. Een keer komt Ziyech naar de zijkant en hij geeft die voorzet op Huntelaar”, doelt Perez op de 1-0 tegen FC Groningen. “Als je iemand hebt die vaker een goede voorzet afgeeft, dan scoor je ook iets makkelijker. Viergever vind ik ook niet een heel lekkere linksback, maar Dijks kan het helemaal niet.”