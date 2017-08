Bergwijn krijgt beoogd aantal doelpunten mee: ‘En daar horen ook assists bij’

Steven Bergwijn krijgt in de eerste weken van het nieuwe seizoen het vertrouwen van Phillip Cocu. De buitenspeler van PSV had een basisplaats in de eerste twee competitieduels en maakte zondag op bezoek bij NAC Breda (1-4) zijn eerste doelpunt van het seizoen. Voor dit weekend had hij in 32 duels in de Eredivisie slechts 2 keer gescoord, en de kritiek over zijn geringe productiviteit trok Bergwijn zich aan.

"Heerlijk", glundert Bergwijn na de wedstrijd in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Ik heb geen moeite met de kritiek. Dat hoort bij voetbal en die kritiek heb ik zelf ook als ik niet gescoord heb. Uiteindelijk moeten we wedstrijden winnen en daar dragen ook goals van mij aan bij. Ik moet keihard werken om mezelf te blijven verbeteren."

Cocu zegt dat het voor Bergwijn zaak is om veel te trainen. Nadenken moet het negentienjarige talent juist minder doen. Scoren moet uiteindelijk automatisch gaan. "Een buitenspeler bij PSV wordt ook afgerekend op de hoeveelheid goals en assists die hij levert. In een seizoen moeten er minstens tussen de vijf en tien in en daar hoort ook een aantal assists bij."