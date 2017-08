Aubameyang hint naar transfer: ‘Ik heb het gevoel dat ik dan moet vertrekken’

Een maand geleden maakte Borussia Dortmund bekend niet te zullen meewerken aan een transfer van Pierre-Emerick Aubameyang, maar inmiddels ziet de wereld er anders uit. De spits flirt in gesprek met RMC openlijk met een vertrek. Een terugkeer bij AC Milan lijkt echter uitgesloten, want i Rossoneri versterkten zich zondag met Nikola Kalinic.

Het contract van Aubameyang loopt nog vijf seizoenen door, maar hij wil stappen zetten. De Gabonees denkt dat in Dortmund niet te kunnen doen, hoewel hij hinkt op twee gedachten. Enerzijds zegt Aubameyang 'zeker' te moeten vertrekken als hij wil doorgroeien, anderzijds wil hij tijd om na te denken over zijn toekomst. "Ik vraag me nog steeds af of ik moet vertrekken of niet."

"De club en de fans zijn fantastisch, maar ik heb het gevoel dat ik moet vertrekken, als ik wil doorgroeien. Die vraag blijft me bezighouden", geeft Aubameyang toe. "Ik heb tijd nodig om erover na te denken. Ik ben 28 en ik moet nu doorgroeien. Als ik wegga, dan ga ik naar een club waar ik regelmatig speel."

De Engelse media vatten zijn uitspraken op als een boost voor Chelsea, dat met Aubameyang in verband wordt gebracht. De kampioen van Engeland heeft zich weliswaar versterkt met Álvaro Morata, maar zou nog steeds overwegen een poging te wagen. Aubmeyang werd vorig seizoen topscorer van Duitsland met 31 doelpunten. Zaterdag kwam hij nog tot scoren in de seizoensopener tegen VfL Wolfsburg (0-3), terwijl Aubameyang een hattrick maakte in het bekerduel met Rielasingen-Arlen (0-4) en scoorde tegen Bayern München in het na penalty's verloren duel om de Super Cup.