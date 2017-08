Woede-uitbarsting bij Mokhtar: ‘Dan denk ik: waarvoor staat hij daar?’

Youness Mokhtar voelt zich benadeeld door de arbitrage. De aanvaller van PEC Zwolle opende zondag de score op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar zag zijn ploeg uiteindelijk remiseren (1-1). Volgens Mokhtar had PEC recht op meer, mede omdat scheidsrechter Allard Lindhout een aantal discutabele beslissingen nam.

Na tien minuten baande PEC zich combinerend een weg naar het strafschopgebied, waarna Ryan Thomas werd gevloerd door Bart Vriends. Het leverde geen strafschop op. George Dobson mocht van geluk spreken toen hij na een halfuur geen rode kaart kreeg voor een charge op Thomas. Een ander opvallend moment deed zich voor in de tweede helft, toen de grensrechter vlagde voor een overtreding van Kenneth Dougall op Kingsley Ehizibue. Het had de tweede gele kaart voor de linksback kunnen betekenen, maar Lindhout gaf geen gehoor aan het signaal van zijn assistent. "Dan denk ik: waarvoor heb je die grensrechter dan staan?", zegt de gefrustreerde Mokhtar.

Zelf kreeg Mokhtar na een klein uur spelen een gele kaart. Hij incasseerde een overtreding, maar de arbitrage wilde van niets weten. Mokhtar reageerde woedend en werd op de bon geslingerd. "Ik word er onderhand wel een beetje moe van. Er staan zoveel scheidsrechters...", verzucht de doelpuntenmaker. "Langs de kant staat er één, een vierde official en een grensrechter staat erbij. De scheids staat er zelf bovenop en als je dan dit soort overtredingen niet ziet met z'n drieën... Dan kan je er zes bij hebben, maar dan werkt het niet."

Ook het strafschopmoment kan Mokhtar moeilijk accepteren. "In de eerste helft werd Ryan Thomas neergetrokken en dan is er ook niets aan de hand", zegt Mokhtar, om toe te voegen dat Dougall na rust zijn tweede geel verdiende. "Ik vond dat het zeker zijn tweede gele was en dan sta je met een man meer. Dan is de wedstrijd heel anders. Die mogelijkheid ontnam hij ons. Dat vond ik heel erg zuur."