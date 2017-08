‘Als we willen dat Messi gelukkig blijft, dan moeten we af van Bartomeu’

Andrés Iniesta twijfelt openlijk om zijn contract bij Barcelona te verlengen en datzelfde zou gelden voor Lionel Messi. De aanvaller heeft nog maar een contract voor één seizoen en Manchester City zou bereid zijn om de gelimiteerde transfersom van driehonderd miljoen euro op tafel te leggen. Joan Laporta maakt zich zorgen.

De voormalig voorzitter van Barcelona hoopt dat de Argentijn in het Camp Nou blijft, maar vreest het ergste: “Als we willen dat Messi gelukkig blijft bij Barcelona, dan moeten we per direct af van Josep Maria Bartomeu”, zo schrijft hij op Twitter. Laporta werd bij de presidentsverkiezingen van 2015 overigens verslagen door Bartomeu.

Directeur Robert Fernández stelt echter dat Messi op zeker gaat verlengen: “Er ligt een akkoord met Messi en we zijn enkel nog op zoek naar het juiste moment om te tekenen.” Messi maakte tot dusverre 511 doelpunten in 588 officiële wedstrijden voor Barcelona.