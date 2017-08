‘Als een buitenlandse club zo gestoord is om dat te betalen, zegt Overmars ja’

Als het aan Hugo Borst ligt, staat Klaas-Jan Huntelaar ook donderdagavond tegen Rosenborg BK in de spits bij Ajax. De routinier kreeg zondag tegen FC Groningen de voorkeur boven Kasper Dolberg en betaalde het vertrouwen terug, door het openingsdoelpunt te maken. Volgens Borst is Huntelaar op dit moment een betere spits dan Dolberg en moet Ajax akkoord gaan als er nog een enorm bod binnenkomt op de Deen.

"Als AS Monaco morgen een bod op Kasper Dolberg doet (35 miljoen euro), en nog een (40 miljoen), en nog een (45 miljoen), dan laat Ajax Kasper Dolberg heus gaan", voorspelt de columnist maandag in het Algemeen Dagblad. "Voor een jongen die eerst eens goed moet gaan voetballen is een bod van 45 miljoen een lot uit de loterij. Als een buitenlandse club zo gestoord is om dat neer te tellen, dan zegt Overmars 'ja'. Niet in de laatste plaats omdat Ajax Kaas-Jan heeft."

Volgens Borst is Huntelaar beter, rijper, sluwer, wijzer, gemener en productiever. Hij snapt dat analisten 'geilen' op de 'mysterieuze, zwijgzame, goed geproportioneerde Dolberg'. "Die jongen wordt heel goed. Wordt. Rond 2020. Maar het gaat om nu. Ajax kan nog door in Europa. Winnen in Noorwegen kan best. Zonder Dolberg, met Klaas-Jan", schrijft Borst. "Donderdag tegen Rosenborg begint Marcel Keizer met Klaas-Jan in de basis."