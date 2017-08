Bizar overstapje bij Bournemouth - Watford gaat viraal: ‘Het was naïef’

Nathaniel Chalobah steekt de hand gedeeltelijk in eigen boezem na een bizar overstapje in de Premier League-wedstrijd tussen Bournemouth en Watford. De middenvelder van the Hornets werd bediend door Nordin Amrabat en stond klaar om uit te halen, maar liet de bal langs zich heen gaan.

Later bleek dat Harry Arter van Bournemouth de schuldige was. De middenvelder van de thuisploeg stond achter Chalobah en deed zich voor als een van zijn teamgenoten. Dat is in principe niet toegestaan, maar arbiter Roger East had het niet door en dus ging een goede kans voor Watford voorbij. Uiteindelijk wonnen de bezoekers wel met 0-2, waardoor Chalobah na afloop niet zwaar tilt aan het incident.

Twee dagen na de wedstrijd bevestigt hij de analyse die eerder in Match of the Day werd gepresenteerd. "Arter zei: 'laat los!'. Ik dacht dat het Tom Cleverley was, want die stond achter me. Maar ik geef toe: het was een beetje naïef en ik had gewoon moeten schieten", citeert de Watford Observer. De beelden van het incident leidden tot hilariteit en werden breed gedeeld op sociale media.