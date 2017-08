Feyenoord haalt ‘nieuwe attractie’ binnen: ‘Hij is géén lastige jongen’

Stijn Schaars heeft hoge verwachtingen van Sam Larsson. De aanvoerder van sc Heerenveen komt superlatieven tekort voor zijn ploeggenoot, die maandag wordt gepresenteerd door Feyenoord. Schaars betreurt het vertrek van Larsson en denkt dat hij in De Kuip kan uitgroeien tot nieuwe publiekslieveling.

"Hij is een begenadigd talent", vertelt de middenvelder aan De Telegraaf. "Ik heb veel spelers gezien, maar de balvaardigheid van Sam Larsson is ongekend. Hij is duidelijk een speler die iets extra’s heeft." Volgens Schaars hoeft Larsson zich geen zorgen te maken over 'de voetbalvaardigheid', want er zijn weinig spelers die kunnen wat hij kan. "Alleen Feyenoord is nu wel top drie. Het egoïsme zal groter zijn, het ’ik’ staat hoger aangeslagen.".

"Eens kijken of hij daartegen bestand is, of hij met die druk kan omgaan. Maar hij kan echt een attractie worden", voorspelt Schaars, die niet meegaat in het idee dat Larsson een raddraaier is omdat hij nadrukkelijk aanstuurde op een transfer. Zo weigerde hij op de teamfoto te gaan. "Wat de buitenwacht vindt, dat is elkaar na-papegaaien. Sam is helemaal géén lastige jongen, hij heeft nu gewoon voor zichzelf gekozen, omdat hij een transfer wilde."