Ajax trekt miljoenen uit voor negentienjarige verdediger Wöber

Ajax neemt Maximilian Wöber per direct over van Rapid Wien. De Amsterdammers maken via de officiële kanalen melding van een akkoord met de Oostenrijkse club. Naar verluidt is met de overstap 7,5 miljoen euro gemoeid, terwijl Rapid bij een eventuele doorverkoop van de negentienjarige verdediger aanspraak maakt op tien procent van de transfersom. Wöber doorliep dinsdagochtend de medische keuring en tekent een contract voor vier seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

Mogelijk is de jonge aanwinst gehaald als opvolger van Davinson Sánchez, al sloot directeur spelerszaken Marc Overmars onlangs niet uit dat er meer dan één defensieve versterking komt. Hij liet zondag bij de NOS bovendien weten dat Ajax al twee maanden werkte aan de komst van Wöber. In eerste instantie zou Rapid een bod van vijf miljoen euro hebben geweigerd, waarna beide clubs elkaar vonden. "In het begin leek het niet te lukken. Hopelijk kunnen we het nu snel afronden", gaf Overmars aan.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Aug 2017 om 1:03 PDT

Wöber is een linksbenige centrumverdediger van 1.88 meter die voor zijn leeftijd fysiek sterk ontwikkeld is. Vijf maanden geleden kwam hij nog uit voor het beloftenteam van Rapid; hij speelde pas 24 officiële duels voor het eerste. In de eerste vijf competitieduels van het nieuwe seizoen maakte de Oostenrijks jeugdinternational de negentig minuten vol, terwijl hij aan het eind van vorig seizoen ook veelvuldig speelde.

Wöber sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij de opleiding van Rapid en maakte in februari 2016 in het Europa League-duel met Valencia zijn debuut in het eerste elftal. Drie maanden later tekende hij zijn eerste contract, tot medio 2019. Hij is nu verreweg de duurste zomeraankoop van Ajax, dat eerder al 3,65 miljoen euro betaalde voor Luis Manuel Orejuela, Dennis Johnsen voor ruim twee miljoen euro overnam van sc Heerenveen en zeven ton overmaakte voor Benjamin van Leer. Kostas Lamprou en Klaas-Jan Huntelaar kwamen transfervrij naar Amsterdam.