‘Ik merk dat de Ajax-fans positief zijn en hopen dat ik erin sta’

Marcel Keizer geeft doorgaans de voorkeur aan Lasse Schöne, maar de trainer liet tegen FC Groningen Frenkie de Jong vanaf het begin in actie komen. De twintigjarige middenvelder deed 77 minuten mee en was na afloop tevreden.

De Jong hoopt dit seizoen definitief door te breken in het eerste elftal, zo vertelt hij aan NUsport: “Dat ik ergens in dit seizoen een basisplaats krijg en die niet meer weggeef. Het liefst natuurlijk morgen al, maar ik heb er niet echt een bepaalde tijd voor uitgetrokken. Ik merk dat de fans positief zijn en dat ze hopen dat ik erin sta.”

Over zijn spel tegen FC Groningen was het talent gematigd tevreden. Hij vond dat het ‘oké’ ging, maar had naar eigen zeggen te weinig beslissende acties en raakte aan het einde van de wedstrijd vermoeid. De Jong speelde zijn vijftiende wedstrijd in het eerste van Ajax.