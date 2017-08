Kritiek op voorzetten van Dijks: ‘Het was niet om aan te gluren’

Mitchell Dijks haalde zondagmiddag tegen FC Groningen misschien geen onvoldoende, maar blonk wel uit in het geven van onbruikbare voorzetten. Ook Pierre van Hooijdonk plaatst vraagtekens bij het rendement van de linksback.

“Het leek wel alsof er een gewichtje van tien kilo in de bal zat wanneer Dijks wilde voorgeven”, zei de oud-aanvaller zondagavond bij Studio Voetbal. “Het was echt niet om aan te gluren. Als hij die ballen beter voorgeeft, dan had je Huntelaar veel vaker in stelling kunnen brengen.”

De 24-jarige Dijks werd in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Norwich City en leek vervolgens geen toekomst meer te hebben in de Johan Cruijff ArenA, maar doordat directeur spelersbeleid Marc Overmars er niet in slaagde om een nieuwe back aan te trekken, kreeg Dijks een nieuwe kans. Marcel Keizer gaf hem daarop het vertrouwen.

Van Hooijdonk zei het opmerkelijk te vinden dat Dijks nu weer deel uitmaakt van de eerste elf van de Amsterdammers: “Daar zit géén idee achter. Hij is meerdere keren uitgeleend omdat hij niet goed genoeg was... Hij gaat niet meer verrassen.” Dijks speelde tot dusverre 71 officiële wedstrijden voor Ajax en heeft nog een contract tot de zomer van 2018.