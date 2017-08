‘Daarom snap ik de aankoop van Sam Larsson ook wel’

Feyenoord maakt maandag waarschijnlijk melding van de komst van Sam Larsson. Willem van Hanegem is blij met de transfer, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De icoon van de club uit Rotterdam denkt dat het voor Jean-Paul Boëtius gezond is om meer concurrentie te krijgen.

Van Hanegem stelt dat Boëtius een prima doelpunt maakte tegen Excelsior, maar voor de rest niet heel veel meer liet zien. “Daarom snap ik de aankoop van Larsson ook wel. Dan zeg je straks na een uur 'kom even lekker zitten Jean-Paul' en breng je gewoon een kwaliteitsspeler als vervanger. Dat maakt een elftal en dus automatisch ons voetbal beter.”

Celta de Vigo, FC Metz en Benfica waren eveneens in de markt voor Larsson, maar de 24-jarige buitenspeler blijft dus behouden voor de Eredivisie. De Telegraaf gaat uit van een transfersom van vier miljoen euro exclusief variabelen, maar het Algemeen Dagblad schreef later dat het transferbedrag ‘veel hoger’ ligt.