Vernietigende Neymar: ‘Barcelona verdient meer dan deze directie’

Neymar lijkt de kritiek op het beleid van Barcelona te delen. De aanvaller maakte deze zomer voor een recordbedrag de overstap van de club uit Catalonië naar Paris Saint-Germain en vertrok waarschijnlijk ook omdat hij zich niet langer kon vinden in het beleid, zo insinueerde hij na het duel met Toulouse tegenover Cuatro.

“Toen ik kwam, was alles goed, maar toen… Ik heb er vier prachtige jaren meegemaakt, maar Barcelona verdient meer dan de huidige directie. Er zitten namelijk mensen bij die niet bij die club zouden moeten zijn. Barcelona verdient meer. Ik hoop dat Barcelona weer een team wordt dat kan concurreren”, zo werd de Braziliaan geciteerd.

Neymar was zondagavond de grote uitblinker in de thuiswedstrijd tegen Toulouse, die met 6-2 werd gewonnen. Hij scoorde twee keer, gaf twee assists en vermaakte het publiek met een aantal technische hoogstandjes. “Ik voel mij gelukkig bij PSG, het voelt als thuis. Ik wil mij hier zo snel mogelijk aanpassen en beter worden in fysiek opzicht. Ik weet dat ik beter kan.”