Real Madrid geeft dubbele zege op Barcelona passend vervolg

Real Madrid heeft de dubbele zege op Barcelona een passend vervolg gegeven. De succesformatie van Zinédine Zidane rekende zondagavond af met Deportivo la Coruña en stopte na drie doelpunten: 0-3. Gareth Bale, Casemiro en Toni Kroos verzorgden in Galicië de doelpunten voor De Koninklijke. Een smet op de zege was de tweede gele kaart die Sergio Ramos in blessuretijd ontving.

Als regerend kampioen verloor Real in 2008 voor het laatst de eerste wedstrijd van het seizoen. De hoofdstedelingen gingen toen onderuit in het Abanca-Riazor, maar ditmaal kwam de overwinning eigenlijk geen moment in gevaar. Real opende na twintig minuten de score: Bale tikte binnen nadat Karim Benzema de bal onbedoeld opzij speelde nadat een schot van Luka Modric was gekeerd door doelman Rubén Martínez. Die treffer kwam op een welkom moment, want Deportivo was sterk begonnen en maakte het Real niet makkelijk.

Doelman Keylor Navas had een dubbele redding in moeten zetten op pogingen van Florin Andone en zag Zakaria Bakkali, voormalig aanvaller van onder meer PSV, daarna over koppen. Na de treffer van Bale kwam Real eigenlijk niet meer in de problemen en na een klein half uur spelen werd het 0-2. Casemiro liep bij de tweede paal binnen na een harde en lage voorzet van Marcelo. Aan die treffer gingen 44 passes vooraf, het hoogste aantal passes vóór een doelpunt in LaLiga sinds het seizoen 2006/07. Na die treffer verdween de spankracht enigszins uit de wedstrijd.

Deportivo tankte bij in de rust en hoopte het Real Madrid alsnog moeilijk te kunnen maken, maar dat lukte nauwelijks meer. Verder dan een kans voor Andone, waarbij Sergio Ramos de bal van de lijn haalde, kwam de gastheer lange tijd niet. Na ruim een uur spelen sloeg Real voor een derde en laatste keer toe: Kroos drukte af na afleggen van Bale. In de slotfase had Andone vanaf elf meter de eer kunnen redden, maar hij faalde oog in oog met Navas. Real leek het duel vervolgens simpel uit te kunnen spelen, maar deed dat met tien man. Ramos ontving zijn tweede gele kaart. Overigens heeft Real nu al 69 wedstrijden op rij weten te scoren.