Milan en Internazionale gaan los; historisch punt voor promovendus

In navolging van onder meer Juventus en AS Roma hebben ook AC Milan en Internazionale een succesvolle seizoensouverture achter de rug in de Serie A. Beide clubs uit Milaan wonnen hun eerste competitiewedstrijd zonder al te veel problemen. Het Lazio van Stefan de Vrij liep daarentegen op de eerste speeldag al onmiddellijk tegen kostbaar puntverlies aan tegen promovendus SPAL.

Crotone – AC Milan 0-3

Milan kon in Calabrië profiteren van een vroege rode kaart aan de kant van de thuisploeg. Federico Ceccherini kon al na vijf minuten inrukken nadat hij in zijn eigen strafschopgebied een overtreding had begaan op Patrick Cutrone, waarna Franck Kessié zijn competitiedebuut voor I Rossoneri vanaf elf meter opluisterde met een doelpunt. Het hernieuwde elftal van Vincenzo Montella gooide daarna alle remmen los en zou dankzij treffers van Cutrone (kopbal) en Suso (schot in de verre hoek) nog binnen 23 minuten uitlopen naar een 3-0 voorsprong. Milan nam na de onderbreking gas terug en liet uiteindelijk na om een monsterscore neer te zetten.

Internazionale – Fiorentina 3-0

Interazionale beleefde op eigen veld een droomstart tegen een zwaar uitgekleed Fiorentina. La Viola nam deze zomer onder anderen afscheid van Federico Bernardeschi, Matías Vecino en Borja Valero en liep al na een kwartier spelen achter de feiten aan in Giuseppe Meazza. Mauro Icardi verzorgde na zes minuten spelen vanaf elf meter de openingstreffer, waarna de Argentijnse spits niet veel later met het hoofd ook zelf voor de 2-0 tekende. Inter had in het vervolg weinig meer te duchten van het bezoek uit Florence en scoorde in de slotfase van het duel ook nog een derde maal. João Mário bereikte bij de tweede paal Ivan Perišic, die met het hoofd de eindstand bepaalde.

Mauro Icardi maakte twee doelpunten

Lazio – SPAL 0-0

SPAL maakt dit seizoen na 49 jaar zijn rentree op het hoogste niveau in Italië en de promovendus slaagde er in gelijke tred te houden met Lazio, waar Stefan de Vrij op een basisplaats kon rekenen en Wesley Hoedt in afwachting van een transfer genoegen moest nemen met een reserevol. De Super Cup-winnaar was op eigen veld weliswaar de bovenliggende partij, maar had de pech dat doelman Alfred Gomis van de bezoekers in blakende vorm verkeerde. Gomis redde onder meer op pogingen van Ciro Immobile en Stefan Radu. SPAL hield uiteindelijk ook in de tweede helft stand en pakte zodoende al direct een zeer waardevol punt in de strijd tegen degradatie.