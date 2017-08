Valbuena redt punt voor Fenerbahçe na blunder van Volkan

Het seizoen is nog maar net begonnen of de positie van Aykut Koçaman is reeds stevig aan het wankelen gebracht. Fenerbahçe verloor in de voorronde van de Europa League namelijk met 2-0 van Vardar en wacht na twee speelronden in de Süper Lig ook nog altijd op een overwinning. Na de remise tegen Göztepe pakte men zondagavond ternauwernood een punt tegen Trabzonspor: 2-2.

Fenerbahçe kende een dramatische start in de eigen Ülker Arena, want na vijf minuten liep men achter de feiten aan. Nota bene voormalig Galatasaray- en Fenerbahçe-spits Burak Yilmaz prikte de bal van dichtbij binnen na een handige lob van Juraj Kucka: 0-1. Burak moest zich na twintig minuten echter laten vervangen door Dame N’Doye daar hij kampte met een blessure. Fenerbahçe deed nog voor rust wat terug: in minuut 45 kwam Alper Potuk vanaf links naar binnen om vervolgens met een grondscherend schot de verre hoek te bereiken.

De Gele Kanaries gingen daardoor met een goed gevoel de rust in, maar konden dat gevoel niet omzetten in een volgende treffer. Door een blunder van Volkan Demirel, bij een schot van Olçay Sahan, ging Trabzonspor zelfs weer aan de leiding in Aziatisch Istanbul. Fenerbahçe voerde vervolgens ook een race tegen de klok om een nederlaag te voorkomen en het was Mathieu Valbuena die na 84 minuten een verliespartij voorkwam. De Fransman benutte een strafschop na een handsbal: 2-2. Robin van Persie deed overigens enkel de eerste helft mee; hij werd in de rust vervangen door aankoop Giuliano.