Lazio laat Hoedt naar Engeland gaan: ‘Hij zal spoedig worden verkocht’

Wesley Hoedt lijkt zijn laatste wedstrijd voor Lazio al gespeeld te hebben. De viervoudig Oranje-international maakt zondagavond weliswaar nog deel uit van de wedstrijdselectie van de Romeinen voor het duel met SPAL, maar technisch directeur Igli Tare van Lazio erkende voorafgaand aan de seizoensouverture dat de verdediger op weg is naar Southampton.

Simone Inzaghi zei zaterdag al dat Hoedt een transferverzoek heeft ingediend en die woorden van de Lazio-trainer werden een dag later onderstreept door Tare. "De beslissing om hem te verkopen is genomen naar aanleiding van zijn verzoek. Hij wilde verzekerd zijn van een basisplaats. Hier had hij die garantie niet", tekenden diverse Italiaanse media op uit de mond van de beleidsbepaler.

Southampton zou volgens diverse Engelse media een bod van zeventien miljoen euro hebben uitgebracht op Hoedt, die in de zomer van 2015 transfervrij overkwam van AZ en op St. Mary's de opvolger van landgenoot Virgil van Dijk moet worden. "Hij zal spoedig worden verkocht aan Southampton. We houden allen een positief gevoel over aan zijn periode bij Lazio", besloot Tare.