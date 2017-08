Messi raakt drie keer de paal bij simpele zege Barcelona

Barcelona heeft het competitieseizoen afgetrapt met een probleemloze overwinning. De formatie van Ernesto Valverde legde Real Betis zondagavond met 2-0 over de knie, met dank aan een eigen doelpunt van Alin Tosca en een treffer van Sergi Roberto. Laatstgenoemde kwam overigens voor het eerst tot scoren in LaLiga.

Sergi Roberto maakte tegen Paris Saint-Germain in de Champions League zijn laatste treffer voor Barcelona en nam tegen Real Betis de 2-0 voor zijn rekening. Gerard Deulofeu ontfutselde verdediger Zouhair Feddal zes minuten voor rust de bal, trok de bal laag voor en Sergi Roberto kon vervolgens afdrukken. De wedstrijd leek daarmee al wel gespeeld, hoewel Betis in de persoon van Joaquín nog een goede kans kreeg, maar hij werd op tijd afgestopt door Javier Mascherano. De score was eerder geopend door Tosca, die een voorzet van Deulofeu onder druk van Lionel Messi achter zijn eigen keeper werkte.

Ondertussen in het Camp Nou staat FC Barcelona met 2-0 voor tegen Real Betis Balompié! Dit was de eerste ?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 20 augustus 2017

Barcelona had al eerder kunnen scoren, maar Messi liet een aantal mogelijkheden liggen en trof ook nog de paal, terwijl Deulofeu in het begin van de wedstrijd naast mikte. In de tweede helft hanteerde Barcelona een lager speltempo, ook omdat de tegenstander in aanvallend opzicht vrijwel niets te bieden had. Na ruim een uur spelen dacht Messi de 3-0 te maken, maar zijn poging eindigde wederom tegen de paal. Een paar minuten later, in minuut zeventig, deed Real Betis een vergeefse poging om het weer spannend te maken in het Camp Nou.

Nahuel onderschepte een pass voor Samul Umtiti, maar ging met zijn schot te overhaast te werk en doelman Marc-André ter Stegen hoefde zich dan ook niet in te spannen. In de laatste twintig minuten kreeg Barcelona nog twee kansen om de score op te vijzelen, maar de vrije trap van de naar een doelpunt zoekende Messi zeilde over de kooi van Antonio Adán en hij trof even later voor de derde keer op de avond het aluminium. De drie punten zaten hoe dan ook in de tas en Barcelona kan zich nu richten op het treffen met Alavés.