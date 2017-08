Luckassen veroorzaakt strafschop: ‘Ik vond het makkelijk gegeven’

Derrick Luckassen zat tegen AZ op de tribune, maar werd zondag in de basis gezet door trainer Phillip Cocu. De verdediger zal echter met gemengde gevoelens terugkijken op de 1-4 overwinning op NAC Breda, want hij veroorzaakte in de eerste helft de strafschop waaruit NAC de stand gelijk wist te trekken.

Luckassen hield Thierry Ambrose vast aan diens shirtje en scheidsrechter Pol van Boekel legde de bal op de stip. “Voor mijn gevoel was het geen penalty. Ik vind dit wel makkelijk gegeven. We hebben veel goede duels samen gehad”, zei hij na afloop tegen FOX Sports.

De 22-jarige Luckassen voegde eraan toe dat hij nog moet wennen aan het samenspelen met Nicolas Isimat-Mirin, maar dat het hem goed deed om weer minuten te maken. “Het duurde lang, maar eindelijk mocht ik weer spelen.” PSV neemt het volgende week op tegen Roda JC Kerkrade.