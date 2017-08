Rosenborg kent valse generale repetitie voor return met Ajax

Rosenborg BK heeft een valse generale repetitie achter de rug voor de return met Ajax van donderdagavond in de laatste voorronde van de Europa League. De Noorse koploper ging zondagavond in eigen huis met 0-1 onderuit tegen FK Haugesund, dat dankzij de overwinning naar een vijfde plaats in de Tippeligaen stijgt.

Nadat Rosenborg afgelopen donderdag met 0-1 wist te winnen in Amsterdam, stuurde coach Kåre Ingebrigtsen zondag een veredelde B-ploeg het veld op. Van de basisspelers die Ajax over de knie legden, waren alleen doelman André Hansen, verdediger Birger Meling en aanvalsleider Nicklas Bendtner opnieuw van de partij vanaf het eerste fluitsignaal. Datzelfde gold voor matchwinner Samuel Adegbenro, maar ook hij kon een nederlaag uiteindelijk niet afwenden.

Een eigen doelpunt van Tore Reginiussen na een klein half uur spelen maakte het verschil in het Lerkendalstadion. Rosenborg maakte daarna nog wel even jacht op de gelijkmaker, maar nam uiteindelijk al gauw genoegen met de nederlaag. De voorsprong op naaste belager Sarpsborg 08 FF in de Noorse competitie bedraagt immers nog altijd zeven punten, al heeft die ploeg wel een wedstrijd minder gespeeld.