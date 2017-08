PSV wacht op Braziliaan: ‘Maar zo’n zak geld hebben we niet liggen’

PSV heeft bevestigd dat men Douglas Santos wil overnemen van Hamburger SV. Die Rothosen laten de linkerverdediger echter niet gaan alvorens zij een vervanger aan de selectie hebben toegevoegd, zo liet Phillip Cocu na het duel met NAC Breda weten voor de camera van FOX Sports.

De trainer zei dan ook dat hij niet verwacht dat de 23-jarige Douglas de komende dagen al aansluit bij de gedeeld koploper van de Eredivisie: “Al weet je het in de transferperiode natuurlijk nooit.” Het is voor PSV in ieder geval onmogelijk om de Braziliaan definitief in te lijven, zo voegde technisch manager Marcel Brands eraan toe.

“We hebben niet het geld om hem voor het gevraagde bedrag te kopen. Zo’n zak geld hebben we niet liggen”, zei Brands tegen het Eindhovens Dagblad. HSV nam Douglas eerder voor 7,5 miljoen euro over van Atlético Mineiro en in Duitse dienst kwam de voormalig Braziliaans jeugdinternational tot 23 wedstrijden.