Strootman wint dankzij hoogstandje Kolarov van Hateboer en De Roon

AS Roma is het nieuwe seizoen in de Serie A begonnen met een nipte overwinning. Het elftal van nieuwbakken trainer Eusebio Di Francesco, die in zijn basiself een plekje had ingeruimd voor Kevin Strootman, zegevierde dankzij een benutte vrije trap van Alexander Kolarov met 0-1 bij Atalanta Bergamo.

Roma had het zeker niet gemakkelijk in Lombardije. De thuisploeg, met Hans Hateboer in de basisopstelling en Marten de Roon op de reservebank, was al vroeg gevaarlijk via Papu Gomez, maar zijn poging werd uiteindelijk onschadelijk gemaakt door Alisson Becker. Roma stelde daar in de openingsfase vrij weinig tegenover, maar werd na een half uur spelen bij de hand genomen door Kolarov.

De deze zomer van Manchester City overgekomen linkervleugelverdediger mocht aanleggen voor een vrije trap op een meter of twintig van het doel van Etrit Berisha en liet de keeper van Atalanta vervolgens kansloos met een harde schuiver onder de muur door. De ploeg van Di Francesco maakte zeker geen grootse indruk. Andrea Petagna was vlak na de onderbreking dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot recht op Alisson af.

Aan de andere kant had Edin Dzeko na goed voorbereidend werk van Kolarov de 0-2 op zijn voet, maar de poging van de Bosniër vloog rakelings voorbij het doel van Berisha. Atalanta mocht daardoor blijven hopen op een punt en bracht een kwartier voor tijd ook nog De Roon in teneinde een gelijkmaker te forceren. Die bleef echter uit, doordat onder meer een intikker van invaller Josip Ilicic in de slotfase nog op de paal belandde.