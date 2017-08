‘Kasper Dolberg is een talent en staat voor ons niet ter discussie’

Marcel Keizer gaf zondag de voorkeur aan Klaas-Jan Huntelaar, maar dat betekent niet dat Kasper Dolberg zijn basisplaats kwijt is. De trainer heeft nog altijd alle vertrouwen in de spits die vorig seizoen 23 keer scoorde voor Ajax.

“Nee, Kasper is een uitstekende, talentvolle speler, die ook nog heel veel van Klaas-Jan kan leren. Maar voor ons staat hij niet ter discussie”, zo vertelde Keizer voor de camera van de NOS. Hij koos voor Huntelaar omdat hij ‘al een hele tijd’ goed traint en hem simpelweg een keer de kans wilde geven om zich te laten zien.

Of de 76-voudig international van het Nederlands elftal komende donderdag in de return tegen Rosenborg BK opnieuw in de punt van de aanval staat, wilde Keizer niet verklappen. Ook Huntelaar wacht rustig af: “We gaan het zien. Ik heb me eerst op deze wedstrijd geconcentreerd en niet op de volgende.”