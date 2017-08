Excuses aan Van Ginkel na schandalige charge: ‘Niet mijn bedoeling’

Rai Vloet beging zondag een harde overtreding op Marco van Ginkel, maar kreeg tot verbazing van velen niet eens een gele kaart van scheidsrechter Pol van Boekel. Vloet schrok zelf ook van zijn actie, zo vertelde de aanvallende middenvelder van NAC Breda na afloop voor de camera van FOX Sports.

“Het was niet mijn bedoeling, dat heb ik Van Ginkel ook gezegd. Ik ging voor de bal, maar hij zette op dat moment zijn voet er tussen. Daardoor raak ik hem op zijn kuit. Ik was te laat, ik heb meteen mijn excuses aangeboden”, aldus Vloet, die uit de jeugdopleiding van PSV komt en er zestien wedstrijden in het eerste elftal speelde.

Dafuq? Hier kreeg Rai Vloet GEEN kaart voor! 😱 Geplaatst door voetbalzone op zondag 20 augustus 2017

Van Ginkel ging ervan uit dat Vloet op de bon geslingerd zou worden: “Maar het werd slechts een vrije trap”, zei de aanvoerder, die het belangrijke tweede doelpunt van PSV voor zijn rekening nam. “Hij kwam met gestrekt been in op mijn kuit. De scheidsrechter liep meteen weg, zei niks meer. Gelukkig voel ik er niks van, gebeurd is gebeurd.”

Over het spel van PSV was Van Ginkel gematigd tevreden: “In de eerste helft kregen we een aantal kansen. We verdeelden het spel soms goed, waardoor er goede openingen ontstonden. Bij de penalty was er volgens mij niets aan de hand. In de tweede helft voetbalden we goed van achteruit. Iedereen wilde de bal en dan zie je dat je goed kan spelen. De eerste helft was niet top, maar in de tweede helft hebben we het goed gedaan en weinig weggegeven.”