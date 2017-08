Marcos Alonso beslist Londense derby met dubbelslag

De burenruzie tussen Tottenham Hotspur en Chelsea is zondagavond geëindigd in een overwinning voor the Blues. Na een eigen doelpunt van Michy Batshuayi leek het treffen zonder winnaar te eindigen, maar Marcos Alonso maakte er na 88 minuten 1-2 van. De Spanjaard had de openingstreffer op White Hart Lane ook al verzorgd.

Tottenham mocht de bal in de beginfase rond laten gaan van Chelsea, maar het was de bezoekende ploeg die het eerst gevaarlijk werd. Álvaro Morata kopte na een goede voorzet van César Azpilicueta voorlangs en besefte nadien pas hoe vrij hij stond en hoe groot de kans was. De wedstrijd wilde nog niet echt ontbranden, maar dat deed-ie wel toen het na een kwart wedstrijd spelen 0-1 werd. Marcos Alonso schilderde een vrije trap op schitterende wijze in de kruising van doelman Hugo Lloris. Na die treffer voerde Tottenham de druk op en mocht Chelsea van geluk spreken dat men de voorsprong mee de kleedkamer innam.

79' Michy Batshuayi valt in 82' Michy Batshuayi maakt eigen doelpunt Supersub. ??? Geplaatst door voetbalzone op zondag 20 augustus 2017

Thibaut Courtois keerde een inzet van Harry Kane met zijn been, terwijl de spits even later de verste paal raakte. In de blessuretijd kreeg ook Eric Dier nog een mogelijkheid om Tottenham langszij te schieten, maar de verdedigende middenvelder kreeg een lage voorzet van de doorgelopen Jan Vertonghen niet op doel gemikt. In de tweede helft kwam de eerste dreiging van Tottenham, waarbij Kane zich twee keer liet gelden. Tottenham bleef vervolgens het balbezit domineren, maar Chelsea weerde zich kranig en daardoor waren uitgespeelde mogelijkheden schaars.

Na 73 minuten kwamen de bezoekers weer eens gevaarlijk opzetten: Willian probeerde het van afstand en raakte de paal. Antonio Conte greep een paar minuten later in en bracht Pedro Rodríguez en Batshuayi binnen de lijnen en laatstgenoemde leek vervolgens uit te groeien tot de schlemiel van de avond toen hij een vrije trap achter Courtois kopte. Hij werd getroost door David Luiz, maar kon alweer lachen toen Marcos Alonso er na 88 minuten 1-2 van maakte. De linkspoot knalde de bal onder Lloris door tegen de touwen. Bij Tottenham kwam Vincent Janssen nog als invaller binnen de lijnen, maar hij kon niets meer afdwingen.