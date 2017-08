Milan doet zaken met Fiorentina en heeft elfde zomeraanwinst binnen

Nikola Kalinic zet zijn loopbaan voort bij AC Milan. I Rossoneri maken zondagavond via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met Fiorentina over een overgang van 29-jarige aanvaller. Kalinic is alweer de elfde zomeraanwinst van Milan en zal volgens diverse Italiaanse media in eerste instantie voor één seizoen gehuurd worden, waarna hij volgend jaar voor twintig miljoen euro definitief de overstap naar San Siro zal maken.

Kalinic ontbreekt in de wedstrijdselectie van Fiorentina voor het competitieduel van zondagavond met Internazionale en zal vermoedelijk maandag zijn medische keuring ondergaan op Milanello. Het huren van de 35-voudig international van Kroatië zal Milan vijf miljoen euro kosten, waarna de club volgend jaar nog eens twintig miljoen euro zal overmaken naar Fiorentina teneinde de spits definitief vast te leggen.

Zodoende komt er na twee jaar een einde aan het dienstverband van Kalinic in Florence. Hij werd halverwege 2015 voor ongeveer vijf miljoen euro weggeplukt bij Dnipro Dnipropetrovsk en speelde uiteindelijk 68 competitiewedstrijden voor Fiorentina. Daarin was hij in totaal goed was voor 27 doelpunten. La Viola nam eerder deze zomer ook al afscheid van onder anderen Federico Bernardeschi en Matías Vecino.

Kalinic is na Fabio Borini, Franck Kessié, Lucas Biglia, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, André Silva, Leonardo Bonucci en Antonio Donnarumma alweer de elfde aanwinst voor Milan deze transferperiode. Het tiental kostte de club reeds 190 miljoen euro. Milan trapt het nieuwe Serie A-seizoen zondagavond af met de uitwedstrijd tegen Crotone.