PSV zet NAC in laatste half uur opzij en blijft foutloos

PSV is na twee speelronden in de Eredivisie nog foutloos. De roodwitten wonnen vorige week in een spektakelstuk met 3-2 van AZ en waren zondag met 1-4 te sterk voor NAC Breda. Voor PSV was het pas de derde zege in de laatste tien uitwedstrijden in de Eredivisie tegen De Parel van het Zuiden.

PSV verloor slechts een van zijn laatste dertig uitwedstrijden in de Eredivisie en hoopte die reeks in het Rat Verlegh Stadion een positief vervolg te geven. De Eindhovenaren begonnen echter niet best, want de thuisploeg kende een goede openingsfase en creëerde een aantal kleine kansen. De eerste serieuze mogelijkheid was echter voor PSV: Gáston Pereiro schoot net naast. Even later, in minuut zeventien, was het alsnog raak voor PSV: Steven Bergwijn schoot van dichtbij binnen nadat de bal bij een hoekschop voor zijn voeten was blijven liggen. De vleugelaanvaller maakte zijn eerste competitiedoelpunt sinds februari.

DOELPUNT! Steven Bergwijn doet het voor PSV!🔴⚪️ Geplaatst door voetbalzone op zondag 20 augustus 2017

Het team van trainer Phillip Cocu kwam hierna beter in de wedstrijd en nam de controle over, maar vergat om de nekslag uit te delen aan de promovendus. Zo lieten Hirving Lozano, Bergwijn en Jorrit Hendrix na om er 0-2 van te maken. Aan de andere kant deelden Mounir El Allouchi, Rai Vloet en Manu García speldenprikken uit, alvorens het een paar minuten voor rust 1-1 werd. Derrick Luckassen hield Thierry Ambrose vast in het strafschopgebied waarna laatstgenoemde de stand vanaf elf meter gelijktrok. Tot aan de rust bleef het daar ook bij.

NAC hoopte zich tegen PSV te revancheren van de 4-1 nederlaag bij Vitesse en hoe meer minuten er verstreken, hoe meer de supporters gingen geloven in een stunt. In het eerste kwartier na de pauze kreeg met name PSV kansen: Lozano en Santiago Arias mikten over en Andries Noppert had een antwoord op een knappe volley van Hendrix. Aan de overzijde deed Vloet een poging, maar na een prima actie van García schoot hij over het doel van Jeroen Zoet. Na 61 minuten viel de bevrijdende treffer voor PSV: Marco van Ginkel kopte raak uit een hoekschop van Bergwijn.

In het laatste half uur slaagde NAC er niet meer in om nog terug te komen. Angelino deed kort na de 1-2 wel een poging, maar zijn schot werd gekeerd door Zoet. Na 69 minuten gooide PSV het duel in het slot: de bezoekers heroverden de bal op het middenveld en counterden via Lozano naar de 1-3. Bij NAC was het geloof in een goed resultaat weg en Cocu en consorten liepen via Hendrix nog uit naar 1-4, na goed voorbereidend werk van Luuk de Jong. PSV staat nu met zes punten op een gedeelde eerste plaats, terwijl NAC na twee speelronden nog puntloos is en voorlaatste staat.