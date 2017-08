Mühren stelt punt veilig voor Sparta Rotterdam bij rentree in Nederland

Sparta Rotterdam en PEC Zwolle hebben zondagmiddag de punten gedeeld. Op Het Kasteel voorkwam Robert Mühren dat de bezoekers ervandoor gingen met de volle buit: 1-1. Donderdag wist Sparta zich pas te versterken met de aanvaller en hij bewees direct zijn waarde, nadat Youness Mokhtar de score had geopend. Het betekende voor Sparta het eerste punt.

Het tempo lag hoog in de vermakelijke eerste helft, die begon met een offensief van Sparta. Via de in de Eredivisie teruggekeerde Mühren en Dalibor Volas was Sparta in de eerste vijf minuten al tweemaal gevaarlijk. Beide keren bracht Diederik Boer redding. Daarna volgde een betere fase van PEC: Ryan Thomas kreeg geen strafschop nadat hij werd gevloerd in het strafschopgebied, maar even later was het toch raak. Mokhtar was het eindstation van een heerlijke aanval, die liep via Mustafa Saymak, Kingsley Ehizibue en Piotr Parzyszek.

Het duurde echter niet lang voordat Sparta langszij kwam. De thuisploeg nam de bal over en scoorde via Mühren, die vlak voor het doel helemaal vrijstond en werd gevonden door Loris Brogno. De huurling van Zulte Waregem werd de eerste Spartaan die scoorde bij zijn clubdebuut in de Eredivisie sinds Charles Dissels tegen Vitesse in 2007. In de slotfase van de eerste helft moest Kortsmit een prachtige redding verrichten om het tweede doelpunt van Mokhtar te voorkomen, waardoor het bij 1-1 bleef.

Net als voor rust begon Sparta furieus aan de tweede helft. Boer kwam met de schrik vrij, toen een schitterend indraaiend schot van Brogno uiteenspatte op de paal. Vervolgens bracht de keeper met moeite redding op een inzet van Bart Vriends van dichtbij. Gaandeweg de tweede helft zakte het tempo in. Gescoord werd er niet meer, waardoor PEC en Sparta voor het eerst sinds 2004 remiseerden in een onderling duel.