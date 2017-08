Ayoub incasseert schandalige charge: ‘Dit hoort niet thuis op het voetbalveld’

Achter de naam van Yassin Ayoub staat een vraagteken voor de cruciale wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg in de laatste voorronde van de Europa League. De middenvelder van FC Utrecht moest zich zondag laten vervangen in het duel met Willem II, nadat Ismail Azzaoui een schandalige charge op hem beging en wegkwam met een gele kaart.

Ayoub noemt zichzelf bij FOX Sports iemand die graag aan de bal is. "Dan hoop je wat meer bescherming te krijgen van de scheidsrechter", doelt Ayoub op Serdar Gözübüyük. Hij laat weten 'heel veel zin' te hebben in de tweede ontmoeting met Zenit. "Ik weet niet hoe m'n enkel gaat reageren. Ik hoop dat ik er weer bij kan zijn en ga er alles aan doen om er te staan."

Verder zegt Ayoub nog niet te weten of hij na 31 augustus nog voor Utrecht speelt. Met de vermeende belangstelling van Ajax is hij niet bekend. "Ik heb altijd gezegd: de volgende stap voor mij zou de topdrie moeten zijn. Als dat niet mogelijk is, dan naar het buitenland. Ajax zou een mooie stap zijn, maar daar is nu geen sprake van. Ik focus mij op FC Utrecht."

Trainer Erik ten Hag is voor de camera van de NOS niet te spreken over de arbitrage. "Dit soort overtredingen horen niet op een voetbalveld thuis. Hopelijk is het niet te ernstig, zoals met Anouar Kali", doelt hij op de achillespeesblessure die de middenvelder minstens twee maanden aan de kant houdt.