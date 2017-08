Keizer ziet gretigheid: ‘Ja, hij had er zin in en dat was ook de bedoeling’

Marcel Keizer heeft zijn eerste overwinning als trainer van Ajax binnen. De nieuwe oefenmeester zag zijn ploeg met 3-1 winnen van FC Groningen, maar heeft wel zijn bedenkingen bij het spel. Nadat Groningen op 2-1 kwam, zag Keizer veel dingen misgaan bij Ajax.

"Ik ben hartstikke blij dat we winnen, maar als trainer kijk je ook naar het spel", legt Keizer uit bij FOX Sports. "Er moeten nog zat dingen gebeuren. Tot de 2-0 waren we goed aan het voetballen en wonnen we tweede ballen. Daarna vond ik het een stuk minder." Keizer zag dat spelers 'vrijer' gingen spelen na de 2-0. Ze waren langer aan de bal dan gebruikelijk. "Dan ga je vaak minder spelen. Als het 3-0 wordt is het klaar, maar dat gebeurde niet. Dat moeten we voortaan goed voor elkaar krijgen", doceert de trainer.

Keizer verving de Amin Younes door Vaclav Cerny. De Tsjech liet een goede indruk achter en gaf twee assists. "Ja, hij was gretig. Hij had er zin in. Dat was ook de bedoeling. Als je de kans krijgt, moet je zorgen dat je er staat. Hij kreeg het zondagochtend pas te horen. Hij scoorde niet, maar ook dat zit in zijn spel." Keizer wijst naar de doelpuntenstatistieken van Cerny: vorig seizoen was hij goed voor vijftien treffers in de Jupiler League. "Nu moet hij het in de Eredivisie ook laten zien."