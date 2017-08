‘Ik snap niet dat de kampioen van Nederland daar druk mee bezig is’

Feyenoord speelde zondagmiddag geen grootse wedstrijd, maar won wel van Excelsior. Vooraf en ook na de wedstrijd was veel te doen over het kunstgrasveld van de Kralingers. Giovanni van Bronckhorst sprak zijn collega Mitchell van der Gaag na afloop ook aan over het sproeien van het kunstgrasveld.

"Waar ik met Van Bronckhorst over sprak? Het gebruikelijke natuurlijk hè. Het sproeien", beaamt Van der Gaag bij FOX Sports. De trainer van Excelsior zegt de discussie over kunstgras te begrijpen. "Maar ik snap niet dat de kampioen van Nederland daar druk mee bezig is. Het is een gegeven, een feit. Ik zou het graag anders zien, maar het zit er niet in. Het zal wel gekscherend zijn. Dat hoort er ook bij."

Van der Gaag noemt zichzelf een voorstander van 'goede velden'. Als voetballer speelde hij het liefst op echt gras, geeft de oefenmeester toe. Toch voegt hij toe dat hij ook vaak genoeg op slechte velden van natuurgras voetbalde. "Je weet dat een aantal clubs op kunstgras speelt. Daar heb je dan mee te maken. Ik snap de discussie wel, maar ik kan er op dit moment niet veel mee."

Brad Jones, de teruggekeerde keeper van Feyenoord, merkte niets van het vooraf sproeien bij Excelsior. 'Als het weer zoals vandaag is, droogt dat snel weer op. Je moet er gewoon aan wennen en onthouden wat je komt doen. Er wordt veel gesproken over kunstgras, maar het bestaat in deze competitie, dus moet je er mee om leren gaan: deal with it, shut up and win the game. Dat hebben we gedaan."