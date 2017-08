Huntelaar leest Ziyech en Veltman de les: ‘Dat is aan andere mensen’

Klaas-Jan Huntelaar denkt dat Hakim Ziyech en Joël Veltman zich beter kunnen focussen op het voetbal dan andere zaken. Na het thuisverlies tegen Rosenborg BK (0-1) in de play-offs van de Europa League uitte met name Ziyech openlijk zijn ongenoegen over het beleid van de directie. De ervaren spits zei na afloop van het duel met FC Groningen (3-1) dat spelers zich daar niet mee bezig moeten houden.

Ziyech vertelde dat de Ajax-directie niet geleerd zou hebben van de fouten van vorig seizoen en baalde over het uitblijven van aankopen. “We kunnen ons beter focussen op het sportieve”, aldus Huntelaar in gesprek met FOX Sports. “Die randzaken zijn aan andere mensen. Daar zijn ze voor aangesteld, niet wij. Daar moeten wij niet over praten. Wij moeten ons focussen op het voetbal. Proberen fit te zijn en alles geven.”

In de Johan Cruijff ArenA werd zondagmiddag met 3-1 gewonnen van Groningen en Huntelaar maakte de openingstreffer. Hij verving Kasper Dolberg. “Ik kreeg het te horen van de trainer (Marcel Keizer, red.). Toen heb ik me gefocust op de wedstrijd. We hebben gelukkig gewonnen. Dit voelt zeker speciaal. Ik ben terug bij Ajax. Dit is de eerste overwinning in de competitie.”