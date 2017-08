Gullit haalt uit naar Conte: ‘Dat doe je gewoon niet!’

Ruud Gullit kan geen begrip opbrengen voor de wijze waarop Antonio Conte is omgegaan met Diego Costa. De Spaans international heeft via een berichtje van de Italiaanse oefenmeester begrepen dat hij niet meer nodig is op Stamford Bridge, maar de huidige assistent-bondscoach van Oranje én voormalig manager van Chelsea kan niet begrijpen waarom Conte afscheid neemt van de spits.

“Het is een beetje gek als je op het eind van het seizoen te horen krijgt dat je niet meer welkom bent”, aldus Gullit in de studio van de BBC. “Nu traint hij ergens in Brazilië en dat is niet goed voor Costa. Niet voor de club, voor niemand. Dat was niet slim van Conte. Dat doe je gewoon niet! Ik denk dat het een fout is en ik hoop dat hij ervan geleerd heeft.”

“Hij heeft nog steeds de mogelijkheid om er iets aan te doen. Neem contact met Costa op en zeg: ‘Sorry dat ik zo deed, je moet terugkomen, we gaan even praten met elkaar.’ Je moet face-to-face met elkaar praten. Je hoeft elkaar niet leuk te vinden, maar je moet elkaar wél respecteren. Als hij niet terug wil komen, dan moet je de beste oplossing zoeken voor de club.”

Costa uitte onlangs de kritiek dat Chelsea een te hoge vraagprijs hanteert, waardoor Atlético Madrid, de club waar Costa graag heen wil verkassen, voorlopig niet wil toehappen. De spits heeft daarnaast meerdere keren gezegd dat de club hem als een crimineel behandelt, maar Conte weigerde vrijdag dit te erkennen en schoot in de lach toen de opmerking van de aanvaller ter sprake kwam.