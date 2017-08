Ajax-aanwinst geeft visitekaartje af met hattrick tegen Anderlecht

Danilo Pereira Da Silva heeft zijn visitekaartje afgegeven bij Ajax. De achttienjarige aanvaller maakte zondag in de vriendschappelijke wedstrijd tussen de Onder-19 van Ajax tegen Anderlecht een hattrick en er werd met 8-0 gewonnen.

De Telegraaf meldde in juli dat Ajax met Santos een akkoord had bereikt over een transfersom van naar verluidt twee miljoen euro en toen was het al duidelijk dat Da Silva zou aansluiten bij de Onder-19. Hij opende tegen Anderlecht de score vanaf de strafschopstip en op aangeven van Ché Nunnely maakte hij er 2-0 van. Na een treffer van Victor Jensen completeerde Da Silva nog voor de onderbreking zijn hattrick.

In de tweede helft zouden er nog vier treffers vallen: Jensen nam de 5-0 voor zijn rekening en maakte zodoende zijn tweede van de middag, terwijl Noa Lang, Martijn Kaars en Pascal Struijk ook nog op het scorebord terechtkwamen. Ajax heeft de komst van Da Silva overigens nog altijd niet officieel wereldkundig gemaakt, maar dat zal waarschijnlijk een dezer dagen gaan gebeuren.