Huntelaar en Ziyech helpen Keizer aan eerste succes bij Ajax

Ajax heeft zich hersteld na de midweekse nederlaag tegen Rosenborg BK. De Amsterdammers ontdeden zondagmiddag zich in eigen huis van FC Groningen: 3-1. Klaas-Jan Huntelaar opende de score, waarna Hakim Ziyech en Lasse Schöne ook nog een duit in het zakje deden. Tussendoor bracht de fraaie tegentreffer van Oussama Idrissi de spanning enigszins terug in de tweede helft, maar dat was van korte duur.

Marcel Keizer wachtte nog altijd op zijn eerste zege als trainer van Ajax en voerde de nodige wijzingen door ten opzichte van het duel met Rosenborg. De zieke Amin Younes werd vervangen door Vaclav Cerny, terwijl Huntelaar de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg, Justin Kluivert op de positie van David Neres stond en Frenkie de Jong de plek van Schöne overnam. Het leidde er niet toe dat Ajax een sprankelende eerste helft speelde, maar de thuisploeg domineerde wel. Sergio Padt moest al gauw een schot van Cerny pareren.

Ajax speelde in een hoger tempo dan tegen Rosenborg en dat leidde tot meerdere mogelijkheden. Een schot van Ziyech, net buiten het strafschopgebied, belandde op de paal. De Amsterdammers bleven geduldig, maar miste wat creativiteit in de aanvallen. Toch was het juist een creatieve ingeving van Ziyech die resulteerde in het openingsdoelpunt. Een heerlijke voorzet stelde Huntelaar in staat om zijn eerste competitiedoelpunt te maken voor Ajax sinds zijn zomerse rentree.

Het doelpunt gaf Ajax vertrouwen en in het restant van de eerste helft kwam men niet in de problemen. Ziyech krulde de bal nog van afstand op het dak van het doel, voordat het rustsignaal klonk. In de tweede helft lukte het de aanvallende middenvelder wel om zijn naam op het scorebord te krijgen. Ziyech werd gevonden door Cerny, betrad het strafschopgebied en vond de verre hoek: 2-0. Ajax wervelde voorbij Groningen en het leek wachten op de 3-0. Op een gegeven moment haalde Ajax de voet echter van het gaspedaal en kon Groningen profiteren.

De ploeg van Keizer was nog wel de betere, maar Groningen kon op adem komen. Uit het niets zorgde Oussama Idrissi ervoor dat de spanning terugkeerde: hij dartelde langs het zestienmetergebied en krulde de bal prachtig in de bovenhoek. Het optimisme bij Groningen was echter van korte duur. Schöne loste De Jong af en luisterde zijn rentree direct op met een onhoudbare poeier in het dak van het doel. Daarna volgden nog enkele mogelijkheden op meer en speelde Ajax de wedstrijd zorgeloos uit.