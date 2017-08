Hoopvol FC Utrecht ziet matig Zenit ternauwernood winnen van hekkensluiter

Na het 1-0 verlies van Zenit Sint-Petersburg tegen FC Utrecht in de play-offs van de Europa League kon de Russische grootmacht tegen Amkar Perm de bittere nasmaak nauwelijks wegwerken. De mannen van Roberto Mancini creëerden weinig kansen, maar konden uiteindelijk met een kleine overwinning huiswaarts keren: 0-1. De ploeg gaat zich nu voorbereiden op het weerzien met Utrecht van donderdag.

In de eerste helft waren Zenit en Amkar aan elkaar gewaagd, met kleine kansen aan beide kanten. De grootste mogelijkheden waren voor de thuisploeg, maar onder anderen Sergey Balanovich kon niet tot scoren komen. Aleksander Ryazantsev had kort voor rust de ideale mogelijkheid om een doelpunt te produceren, maar hij kon de koploper in Rusland niet op achterstand schieten.

Na rust werd de Europese opponent van Utrecht iets sterker, met kansen voor Leandro Paredes en Igor Smolnikov. Het was Aleksandr Kokorin die de bevrijdende openingstreffer maakte door de bal achter Artur Nigmatullin te schuiven. Zenit mocht daarna van geluk spreken dat Amkar niet langszij kwam, aangezien Darko Bodul faalde om keeper Andrey Lunev voldoende op de proef te stellen.