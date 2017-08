Boëtius opgetogen na winnende doelpunt: ‘Samba Sam? Laat maar komen!’

Feyenoord wist zondagmiddag met 0-1 te winnen van Excelsior door een goal van Jean-Paul Boëtius. De vleugelaanvaller schoot de bal knap in het doel, na goed voorbereidend werk van Tonny Vilhena. Na afloop zegt Boëtius blij te zijn met de winst en geeft hij aan dat hij niet bang is voor Sam Larsson, die naar alle waarschijnlijkheid sc Heerenveen gaat inruilen voor Feyenoord.

"Het was niet de mooiste wedstrijd, maar wel een wedstrijd met veel vechtlust van beide kanten", zegt de aanvaller tegenover FOX Sports. "Beetje bij beetje begint het beter te lopen", vervolgt hij. "De verbeterpunten blijven, we hadden de wedstrijd eerder op slot moeten gooien. Dan kan het een makkelijkere middag worden dan wat het vandaag is geworden."

In het gesprek houdt de jongeling nog een slag om de arm wat betreft de komst van Larsson. "Ja, als ik jou moet geloven dat hij komt… Ik heb verder gehoord dat meneer Van Geel (technisch directeur, red.) nog niets heeft bevestigd. Dus ik weet niet hoe het zit." De aanvaller zegt dat concurrentie belangrijk is en dat Feyenoord het team zo sterk mogelijk wil hebben. "Sam Larsson… Samba Sam… Laat maar komen!"

Trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop tevreden over de zege, maar kritisch over het spel. "Het eerste half uur speelden we heel goed en hadden we de wedstrijd al moeten beslissen. In de tweede helft vond ik ons minder. We hadden slimmer moeten spelen, maakten niet de goede keuzes aan de bal. Daarnaast maakten we teveel overtredingen rondom onze eigen zestien. De drie punten zijn altijd het belangrijkste, daar ben ik blij mee", besluit de oefenmeester.