Zondag, 20 Augustus 2017

Nederlanders in beeld om Bonucci op te volgen

Chelsea heeft bij Tottenham Hotspur geïnformeerd naar Toby Alderweireld. De verdediger is ontevreden over zijn salaris bij the Spurs en weigert vooralsnog een nieuw contract te ondertekenen. (The Times)

Tottenham Hotspur vertrouwt erop dat Danny Rose bij de club blijft. Manager Mauricio Pochettino heeft een goed gesprek gehad met de verdediger, die eerder zei dat de Londenaren meer versterkingen moesten halen. (Daily Mirror)

Juventus heeft Stefan de Vrij en en Virgil van Dijk op het oog als potentiële vervangers van Leonardo Bonucci. De eerste keus lijkt echter Ezequiel Garay van Valencia te zijn. (La Gazzetta dello Sport) De eerste keus lijkt echter Ezequiel Garay van Valencia te zijn.

Burnley gaat winkelen in Schotland. De Premier League-club wil met elf miljoen euro aankloppen bij Celtic voor verdediger Jozo Simunovic. (The Sun)

Brigthon & Hove Albion heeft tien miljoen euro geboden voor spits Kenneth Zohore van Cardiff City. Tomer Hemed gaat mogelijk de omgekeerde weg bewandelen. (Daily Mail)