‘Als Dembélé weer op de training verschijnt, moet hij mea culpa maken’

Ousmane Dembélé is door Borussia Dortmund voor de komende tijd geschorst, nadat de Fransman niet is komen opdagen op een training. De aanvaller hoopt op een transfer naar Barcelona, maar voorlopig komen de clubs er niet uit. Mocht hij weer terugkeren op de training bij die Borussen dan verwacht Hans-Joachim Watzke excuses.

"Als hij weer op de training verschijnt, dan moet de speler mea culpa maken richting de club en zijn teamgenoten", zegt de algemeen directeur bij Sky. "Het feit dat het team zich distantieert van zijn gedrag, is op dit moment de realiteit. Ousmane is eigenlijk een goede jongen, maar wat hij gedaan heeft, kan niet natuurlijk niet."

Over de onderhandelingen met Barcelona is Watzke helder: "Er zijn twee mogelijkheden. Of Barcelona betaalt de gewenste som. Of hij gaat zich weer op 1 september melden bij de club. Ik ben er zeker van dat hij dan weer graag wil spelen." Volgens verschillende media accepteerde de werkgever van Peter Bosz al een bod van 100 miljoen euro, maar zijn beide clubs nog niet akkoord over de bonussen die daarbovenop zouden kunnen komen. Naar verluidt wil Dortmund nog uitzicht hebben op dertig tot vijftig miljoen euro extra.

Watzke stelt dat de club geen genoegen neemt met het scenario dat Dembélé voor twintig of dertig miljoen euro minder Duitsland verlaat. De sportbestuurder zegt dat de clubs onlangs om de tafel zaten: "Donderdag spraken we met vertegenwoordigers van Barcelona, maar onze voorstellen liggen te ver van elkaar vandaan. Ik schat de kans op een transfer van Ousmane op vijftig procent."