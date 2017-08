Ook Iniesta twijfelt over toekomst bij Barça: ‘Terwijl ik dat vroeger niet deed’

Lionel Messi heeft nog altijd niet zijn contract verlengd bij Barcelona, hoewel de club in juli aankondigde dat een nieuwe verbintenis zou worden aangegaan. Andrés Iniesta ligt eveneens vast tot medio 2018 en heeft net als Messi nog niet bijgetekend bij de Spaanse grootmacht. Hij twijfelt aan zijn toekomst bij Barcelona.

"Ik heb mijn contract nog niet verlengd", erkent de 33-jarige middenvelder in gesprek met El Pais. "Ik heb over veel dingen nagedacht, maar dat is normaal. Het is een scenario waar ik drie jaar geleden zeker niet over peinsde. Laten we zeggen dat ik over mijn toekomst nadenk, terwijl ik dat vroeger eigenlijk niet deed", aldus de openhartige Spanjaard.

In het vraaggesprek komt de voormalig coach van Barça, Luis Enrique, ook voorbij. "Ik heb altijd veel respect voor hem gehad, hoewel ik dingen niet zag zoals hij ze aanschouwde. Ik ben duidelijk als ik zeg dat je nooit het respect mag verliezen voor mensen die alles hebben gegeven voor de club. Dat gevoel moet nooit verloren gaan", besluit de routinier.