‘Swansea City hoopt PSV te overtuigen met bedrag van dertien miljoen euro’

Santiago Arias is in trek bij Premier League-clubs. Nadat Tottenham Hotspur en Chelsea naar verluidt interesse zouden hebben in de rechtsback van PSV, lijkt nu ook Swansea City te azen op de Colombiaan. Arias zou volgens The Sun een transfer naar the Swans wel zien zitten.

Volgens de krant heeft manager Paul Clement de verdediger al maanden op zijn wensenlijst staan en denkt de club uit Wales aan een bedrag van ongeveer dertien miljoen euro. Competitiegenoten Chelsea en Tottenham Hotspur zien in de verdediger van de Eindhovenaren eveneens een goede versterking. De 31-voudig international van Colombia maakte vier jaar geleden voor 675.000 euro de overstap van Sporting Portugal naar PSV en heeft nog een contract tot medio 2019.

Arias speelde tot dusverre 140 wedstrijden voor PSV en daarin kwam hij tot 7 doelpunten en 15 assists. De Eindhovenaren waren eerst in de veronderstelling dat de verdediger één van de eerste vertrekkers deze zomer zou zijn, maar de Colombiaan staat nog steeds onder contract bij de club. Inmiddels is de clubleiding niet meer van plan om de rechtsback in deze periode van het jaar voor minder dan de hoofdprijs te laten gaan. Een halfjaar geleden telde Swansea nog vijf miljoen euro neer voor Luciano Narsingh van PSV.