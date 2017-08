Verbeek: ‘Zijn ontwikkeling is tot stilstand gekomen, dat is doodzonde’

Adam Maher ruilde in de zomer van 2013 AZ in voor PSV. De Eindhovenaren betaalden acht miljoen euro voor de middenvelder, maar het huwelijk tussen club en speler verliep allesbehalve soepel. Gertjan Verbeek, die tussen 2010 en 2013 bij de Alkmaarders samenwerkte met Maher, baalt dat de spelmaker tot op heden heeft gefaald bij PSV.

"De ontwikkeling van Adam is tot stilstand gekomen, doodzonde voor een voetballer met zijn kwaliteiten", zegt Verbeek in gesprek met de NOS. Maher ziet zichzelf als nummer tien bij PSV, maar Verbeek gebruikte hem bij AZ soms ook als 'nummer 6'. "Daar hadden wij dan discussies over en dan moet je van goeden huize komen, wil je Adam kunnen overtuigen. Hij neemt niet zomaar van iedereen wat aan."

Trainer Phillip Cocu heeft eerder aangegeven te balen van de matige trainingsintensiteit van Maher. Al is hij nu zeer te spreken over zijn mentaliteit. Herkenbaar, aldus Verbeek. "In zijn laatste seizoen bij AZ begon hij de kantjes er vanaf te lopen. De hiërarchie in de kleedkamer was ook weg door het wegvallen van Rasmus Elm en Niklas Moisander. Er was niemand meer die hem corrigeerde", legt Verbeek uit.

Momenteel is er weinig duidelijkheid over de toekomst van de 24-jarige Maher. Zaakwaarnemer Sigi Lens zegt dat een nieuwe club vinden niet makkelijk is. "De uitstraling van de Nederlandse competitie is toch minder dan voorheen." PSV wil Maher enkel verkopen, niet verhuren. "Er waren de afgelopen periode wel wat mogelijkheden voor Adam om naar andere clubs te gaan, zoals in Zwitserland en de Verenigde Staten. Maar die opties zag Adam niet zitten."