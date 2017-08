‘Overbodige Nasri ondertekent zondag lucratief contract in Turkije’

Samir Nasri staat op het punt zich aan te sluiten bij Antalyaspor, zo melden verschillende Turkse en Engelse media. Naar verluidt gaat de Fransman, die op weinig speelminuten kan rekenen bij Manchester City, voor twee jaar tekenen bij de Turkse club en ondergaat hij zondagmiddag de medische keuring.

Volgens verschillende media gaat Nasri, die nog twee jaar vastligt bij City, vier miljoen euro per jaar verdienen in Turkije, exclusief bonussen. Naar verluidt heeft Antalyaspor zodoende een speciaal contract opgesteld voor de spelmaker, die nog altijd een jarenlange schorsing boven het hoofd hangt, omdat hij eind december een medisch centrum bezocht en daar de anti-dopingregels zou hebben geschonden.

Naar verluidt verkast de dertigjarige Nasri, die vorig seizoen werd verhuurd aan Sevilla, voor ruim dertien miljoen euro naar Turkije. De ex-speler van onder meer Olympique Marseille en Arsenal gaat bij Antalyaspor samenwerken met onder anderen Samuel Eto'o. Nasri, die in 2011 voor 27,5 miljoen euro overkwam van the Gunners, heeft in totaal 176 officiële duels gespeeld voor City, waarin hij 27 keer scoorde en 40 assists afleverde.